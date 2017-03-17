Bayburt'tan Çanakkale'ye özel türkü.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart için özel bir klip hazırladılar.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu müzik öğretmeni Kerim Çikot ve özel eğitim öğretmeni Serkan Can tarafından hazırlanan klipte; engelli öğrenciler, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Koçyiğit kentin çeşitli noktalarında Çanakkale Türküsü'nü seslendiriyor.

”Engeller Hayatın Ritmini Yakalamaya Engel Değildir” sloganı ile böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren müzik öğretmeni Çikot, klibi hazırlamak için yaklaşık bir ay çalıştıklarını dile getirdi.

Klipte, çeşitli yaşlardan 7 özel eğitim öğrencisi ve 8 özel eğitim öğretmenin yer aldığını ifade eden Çikot şunları söyledi:

"Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak bu projeye başlarken bir amacımız ve bir sloganımız vardı. Amacımız, yeterli fırsat ve imkan verildiğinde engellilerin bütün engelleri aşacağını göstermekti. Sloganımız ise ”Engeller Hayatın Ritmini Yakalamaya Engel Değildir” oldu. Bu konuda engelli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle güzel bir çalışma yürüttük. Okuluz müzik sınıfına kurduğumuz stüdyo sayesinde ses kayıtları yaptık ve çekimlerimizi Bayburt’un çeşitli mekanlarında gerçekleştirdik. Bütün bu hazırlık dönemi içerisinde öğrencilerimizin ne kadar mutlu olduklarını ifadelerle anlatmak mümkün değildi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliği için yaptığımız bu çalışmada engelli öğrencilerimiz biz de varız diyerek gönlümüzde taht kurdular. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."