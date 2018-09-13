Bayburt’ta Kayışkıran mevkiinde yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının projesi olan 112 Acil Çağrı Merkezinin kuruluş amacı il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi, Acil çağrı merkezinin tek numara ile hizmet verilmesinin sağlanmaktır.

AFAD ve itfaiye binalarının yapımı ise Türkiye genelinde kurumlarda başlatılan tasarruf uygulamaları nedeniyle bu yıl dondurulduğu öğrenildi. Şuan 27 ilde faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi ile 112 acil servisini karıştıranlar olabilir. Ancak sistem devreye girdiğinde 112 acil sağlık servisini de arayanlar bu hizmet hattından ulaşmış olacaklar.

Bina tamamlanıp hizmet vermeye başladığında, çok sayıda istihdamda sağlanmış olacak.