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Bayburt'ta Vatandaşlar Koronavirüs'e Karşı Bilgilendiriliyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Kovid-19’a karşı Bayburt’ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.

Bayburt'ta Vatandaşlar Koronavirüs'e Karşı Bilgilendiriliyor
31 Mart 2020 Salı 16:27

Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlara şehir merkezi ve köylerde virüsten korunma yöntemleri, uyulması gereken kurallar ile muhtemel vakalarda takip edilmesi gereken adımlar anlatılıyor.

Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörleri ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimler ile araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Kontrol noktalarında ayrıca yapılan çağrıları dikkate almaları konusunda uyarılan sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Tedbirlere ek olarak şehir merkezi ve köylerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri devriyeler halinde koronavirüs tehlikesine karşı araçlardan vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

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