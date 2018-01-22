BAYBURT'TA ULUSLARARASI BOKS ŞÖLENİ

WKA Türkiye Başkanı ve Kick Boks Federasyon Temsilcisi Emirhan Kalhan’ın organizatörlüğünde Naci Ahıskalıoğlu'nun sunumuyla 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Bayburt Kapalı Spor Salonunda yoğun ilgiyle gerçekleşen
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sporcuların BOKS,KİCK BOKS,KARETE VE MUAY THAİ Altın Kemer için ringe çıktıkları maçlar heyecan fırtınası yaptı.Kıran kırana maçların oynandığı gala gecesinde
Dünyaca ünlü ve Milli Takım boks antrenörleri Seyfullah Dumlupınar ve Agah Dumlupınar kardeşlerin öğrencileri, Bayburtlu Milli Boksörler:
Önder Şipal (Dünya Şampiyonu )
Onur Şipal (Dünya Şampiyonu )
Bayram Topal (Türkiye Şampiyonu Milli Boksör )
Ahmet Çikot (Türkiye Şampiyonu Milli Boksör )
Mustafa Mıçık (Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu )
Haktan Dumlupınar ( Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu )
iran,Gürcistan ve Azerbaycanlı rakip sporcuları yenerek Altın kemerin sahibi oldular.
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