43. Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasın öneminden bahsederek, “Biz elimizde var olanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Onun için bugünkü yöneticiler, yarınki genç nesillere Bayburt’un o kültürel dokusunu, doğal güzelliklerini elinden geldiği kadarıyla aktarmalıdır” dedi.

Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 43. Turizm Haftası dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Programa Bayburt Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, “Yıllar önce bu kürsülerde bir Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak konuşmuştum. Yıllar sonra bir Belediye Başkanı olarak konuşmuştum. Aradan geçen 15 yıldan sonra yine huzurlarınızda bir Belediye Başkanı olarak böyle bir Turizm Haftası’nda konuşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Bayburt’un tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanımız Pekmezci şöyle devam etti:

“Kahramanlık destanlarının yazıldığı bir şehrin mensupları olarak tarih ve kültür şehri Bayburt’u bugün turizm haftasında farklı boyutlarıyla elbette ki arkadaşlarımız anlatacaklar. Bayburt Kalesi’nin burçlarında Bamsı Beyrek’in hıçkırıklarını duyduğumuz Dede Korkut Masallarını geride bıraktık. Bayburt Ovası’nda dün yiğitlerin kılıç kuşandığı, doru atlarla, kır atlarla bir savaş meydanında cenk ettiği günleri gerilerde bıraktık. Artık Bayburt yarınlardan daha umutlu ve geleceğe farklı boyutlardan bakıyor. Doğal güzellikleriyle Karadeniz’in farklı boyutlarında bir şehrin mensuplarıyız.

Şuanda aramızda Trabzon’dan gelen konuklarımız var. Onlar yazın sıcak aylarda Bayburt ovalarında, yaylalarında mutluluğu tadıyorlar. Buda bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Bayburt’un doğal güzellikleri diyorum; Çımağıl Mağarası’yla, Sırakayalar şelaleleriyle, Aydıntepe Yeraltı Şehri’yle, Bedesteniyle Ulu Camisiyle farklı bir yapıya sahibiz. Biz tarihle iç içe yaşamış bir neslin çocuklarıyız. Ama kader bizi farklı boyutlarla bugünlere taşımış. 1916- 1918 Osmanlı Rus savaşları ve öncesinde maalesef Bayburt’un o dünden günümüze taşıdığı kültürel mirasında büyük tahribatlara sebep olmuş. Ama biz elimizde var olanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Onun için bugünkü yöneticiler yarınki genç nesillere Bayburt’un o kültürel dokusunu, doğal güzelliklerini elinden geldiği kadarıyla aktarmalıdır.”

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterilerinin sergilendiği programda Türk Dünyası’nın önemli değerlerinden Dede Korkut ve Bamsı Beyrek canlandırılırken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehteran Takımı da seslendirdiği marşlarla coşkulu anlar yaşattı.

Program, Bayburtlu aşıklar tarafından bir birinden güzel türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca eski Kız Meslek Lisesi’nin bahçesinde Bayburt Yöresel Ürünler Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.