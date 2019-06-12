Bayburt Demirözü yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ve ticari taksi çarpıştı.

Bayburt Demirözü yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ve ticari taksi çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönerek şehir merkezine doğru giden 34 KK 2516 plakalı otomobil ile Demirözü yönünden gelen 69 T 0067 plakalı araç, ışıkların bulunduğu bölgede çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle ticari taksideki bir kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise kazada küçük sıyrıklarla atlattılar.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Trafik ışıklarının çalıştığı noktada meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.