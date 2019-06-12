 ﻿
BAYBURT BELEDİYESİNDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ HİZMET
banner399

BAYBURT'TA TRAFİK KAZASI,TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.

Bayburt Demirözü yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ve ticari taksi çarpıştı.

BAYBURT'TA TRAFİK KAZASI,TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:41

Bayburt Demirözü yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ve ticari taksi çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönerek şehir merkezine doğru giden 34 KK 2516 plakalı otomobil ile Demirözü yönünden gelen 69 T 0067 plakalı araç, ışıkların bulunduğu bölgede çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle ticari taksideki bir kişi yaralandı.

 Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer araçta bulunan iki kişi ise kazada küçük sıyrıklarla atlattılar.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Trafik ışıklarının çalıştığı noktada meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Galeriler
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Önceki Haber
BAYBURT DEMİRÖZÜ’NDE 17 KÖYDE TAPU TESCİLLERİ TAMAMLANDI
Sonraki Haber
BAYBURT KAYIP MASALLARINI ARIYOR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.