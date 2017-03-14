Bayburt'ta silah, muşta ve kesici alet yakalandı

Bayburt İl emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla yapılan yol uygulamaları çalışmaları esnasında 36… plakalı araçtan silah muşta ve kesici alet çıktı.

Konu ile ilgili Bayburt İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklama;

Genel güvenliğin ve kamu düzeninin, genel sağlık ve ahlakın, kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü personelimizce 24 saat esasına göre ilimiz giriş ve çıkışlarında yol uygulamaları yapılmaktadır.

Bayburt halkının huzur ve güvenliğinin teminine yönelik yapılan uygulamalar kapsamında 08.03.2017 günü saat 12:00 sıralarında Erzurum yolu üzeri sabit uygulama noktasında görevli ekipler tarafından durdurulan 36… plakalı araçta yapılan aramada; Araç içerisinden iki adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait iki adet şarjör, iki adet sustalı bıçak, bir adet rambo bıçağı olarak bilinen bıçak, 34 adet MKE yapımı dolu fişek ve araç içerisinde bulunan S.Y.’ın üzerinden bir adet muşta ele geçirilmiştir. Bunun üzerine araç içerisinde bulunan S.Y. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alınmış olup ele geçirilen suç unsuru malzemeler ve araç içerisinde bulunan S.Y. ve Y.T. hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır.