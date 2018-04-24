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Bayburt'ta park yeri kavgasında baba-oğul öldü

Park yeri kavgasında dükkan komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba kaldırıldığı hastanede, oğlu ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı

Bayburt'ta park yeri kavgasında baba-oğul öldü
24 Nisan 2018 Salı 11:52

Bayburt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde yan yana iş yerleri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S, bitişikteki iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Ramazan Şimşek ve oğlu Ali Şimşek'e ateş etti.

Ali Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Ramazan Şimşek ise yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili katil zanlısı M.S'yi gözaltına aldı.

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