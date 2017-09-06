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Bayburt'ta Park ve Yeşil alanlar çoğalıyor

Bayburt Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Kaleardı Şehir Parkı projesinde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürerken, parkın yapımında oldukça büyük mesafe kat edildi. Kaleardı Mahallesi’nde Çoruh Nehri kenarında yer alan 50.000 m² lik bir alanda yapımı devam eden park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve Kaleardı Mahallesi’ne canlılık getirecek.

Bayburt'ta Park ve Yeşil alanlar çoğalıyor
06 Eylül 2017 Çarşamba 14:02

Yoğun Mesai Sürüyor

Çalışmalar kapsamında bir yandan idari bina, düğün salonu, kafeterya ve spor alanlarının inşası devam ederken bir yandan da seyir terası montajı, ağaçlandırma ve ışıklandırma sistemi çalışmaları sürüyor. Bu yıl piknik sezonu bitmeden tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’un en gözde gezi ve piknik alanı olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü de hafifletmiş olacak.

Etiketler; #Kaleardı #Park
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