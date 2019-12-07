Bayburt'ta Öğrenciler Hurda Parçalardan Traktör Üretti

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul atölyesinde hurda malzemelerden traktör üretti. Öğretmenler rehberliğinde 3 ay içerisinde üretilen traktör Vali Cüneyt Epcim’den takdir aldı.
Okulda katıldığı açılış sonrası atölyeleri dolaşan Vali Epcim, aracın yapım hikâyesini dinledi. Öğrencilerin “Sıfır Atık Projesi”ne destek amacıyla hurda malzemelerden topladığı traktör ile geri dönüşümün önemine dikkat çekmek istedikleri belirtildi.
İncelemelerinin ardından kısa test sürüşü gerçekleştiren Vali Epcim, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.
Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmesi bakımından projenin son derece güzel bir örnek olduğunu dile getiren Vali Epcim, benzeri projelerin artarak devamını diledi.
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