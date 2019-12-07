 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Bayburt'ta Öğrenciler Hurda Parçalardan Traktör Üretti

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul atölyesinde hurda malzemelerden traktör üretti. Öğretmenler rehberliğinde 3 ay içerisinde üretilen traktör Vali Cüneyt Epcim’den takdir aldı.

Bayburt'ta Öğrenciler Hurda Parçalardan Traktör Üretti
07 Aralık 2019 Cumartesi 13:03

Okulda katıldığı açılış sonrası atölyeleri dolaşan Vali Epcim, aracın yapım hikâyesini dinledi. Öğrencilerin “Sıfır Atık Projesi”ne destek amacıyla hurda malzemelerden topladığı traktör ile geri dönüşümün önemine dikkat çekmek istedikleri belirtildi.

İncelemelerinin ardından kısa test sürüşü gerçekleştiren Vali Epcim, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmesi bakımından projenin son derece güzel bir örnek olduğunu dile getiren Vali Epcim, benzeri projelerin artarak devamını diledi.

Etiketler; #Hurda Parçalardan Traktör Üretti
İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Sağlık Sen'den 81 ilde,Döner Sermaye ile ilgili Basın Açıklaması
Sonraki Haber
Bayburt'ta Z-Kütüphane Sayısı 16'ya Yükseldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.