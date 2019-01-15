Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada fırtına uyarısı.
Bölgemizin iç kesimlerinde rüzgarın Salı günü ilk saatler ile Çarşamba sabah saatleri arasında (15.01.2019 09:00 – 16.01.2019 09:00 L) güney yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (90-100 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çarşamba sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.