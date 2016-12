Bayburt'ta Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Kurban Kesimine İzin Verilecek Alanlar Belli Oldu

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Kurban Komisyonu bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Buna göre kurban komisyonunca belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

Bayburt Belediyesine ait mezbahane , Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi ( Yem Fabrikası Yanı) , Özel Şahsa Ait Et Kombinası ( Koloğlu) , Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri) ,Salih Altun’a Ait Mandıra ( Kayış Kıran Mevkii), Hayvan Pazarı, Şahsa Ait Ceza evi Yolu Üzerindeki Mandıra. Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.



Hayvan Pazarında Gerekli Hazırlıklar Tamam



Bayburt'taki tek kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Hayvan pazarında da hummalı bir hazırlık var. Hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilen pazarda aynı zamanda kurbanlık dişi hayvanların gebelik kontrolleri yapılıyor. Ayrıca vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için emniyet ve zabıta müdürlüğü personeliyle de işbirliği içinde olacağı hayvan pazarında sahte parayla alışverişin ve çıkabilecek tartışmaların önüne geçilebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Sürekli açılan pazarda bayramın 1. günden itibaren veteriner hekimler vatandaşlarımızın ihbarına uygun olarak gerekli kontroller ve işlemler yapılacak.



Yakalama Timi Teyakkuzda Olacak

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecekler.