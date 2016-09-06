Bayburt'ta Kurban Heyecanı Başladı

Vali Ustaoğlu ve Başkan Memiş Kurban Pazarını İnceledi

Bayburt'ta Kurban Heyecanı Başladı
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Kurban Bayramı’na bir haftadan az bir süre kala Bayburt Belediyesi Hayvan Pazarı’nda hummalı bir hazırlık sürüyor.

Kurban Bayramı heyecanı sürerken Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş hayvan pazarında incelemelerde bulundular. Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut’un da eşlik ettiği ziyarette hayvan yetiştiricilerinden kurbanlıklar hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu ve Başkan Memiş pazardaki hazırlıkları yerinde denetlediler.

Hayvan Pazarı Bayrama Kadar Açık Olacak

Bayrama kadar açık kalacak olan pazarda hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilen Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından aynı zamanda kurbanlık dişi hayvanların gebelik kontrolleri ve il dışına gidecek olan kurbanlıkların sevk işlemleri de yapılıyor. Ayrıca vatandaşların huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için emniyet ve zabıta müdürlüğü personeliyle de işbirliği içinde olacağı hayvan pazarında sahte parayla alışverişin ve çıkabilecek tartışmaların önüne geçilebilmesi için her türlü tedbir alındı. 





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