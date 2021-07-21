Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayburt’ta Kurban Bayramına bir gün kala çarşı pazarda bayram alışveriş yoğunluğu ve bereketi yaşanıyor. Kurban Bayramı hazırlığı yapan vatandaşlar soluğu çarşı pazarda aldı.
Bayram dolayısıyla gurbetçilerin kente gelmesiyle birlikte alışveriş yoğunluğu yaşanırken cadde ve sokakların araç trafiğinden zaman zaman tıkanması sıcak havalarında etkisiyle sürücüleri çileden çıkarttı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kapalı olan esnaf gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte bereketli günler yaşamaya başladı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs tedbirlerinin elden bırakıldığı görüntülere yansıdı.
Gurbetçilerin Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle akın ettiği Bayburt’un nüfusunu önemli derecede artmış durumda. Özellikle kent merkezindeki yoğunluk Bayburt esnafı başta olmak üzere kentte yaşayanların yüzünü güldürmeye devam ediyor.