 ﻿
banner520

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayburt’ta Kurban Bayramına bir gün kala çarşı pazarda bayram alışveriş yoğunluğu ve bereketi yaşanıyor. Kurban Bayramı hazırlığı yapan vatandaşlar soluğu çarşı pazarda aldı.

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:10
banner547

Bayram dolayısıyla gurbetçilerin kente gelmesiyle birlikte alışveriş yoğunluğu yaşanırken cadde ve sokakların araç trafiğinden zaman zaman tıkanması sıcak havalarında etkisiyle sürücüleri çileden çıkarttı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kapalı olan esnaf gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte bereketli günler yaşamaya başladı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs tedbirlerinin elden bırakıldığı görüntülere yansıdı.

Gurbetçilerin Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle akın ettiği Bayburt’un nüfusunu önemli derecede artmış durumda. Özellikle kent merkezindeki yoğunluk Bayburt esnafı başta olmak üzere kentte yaşayanların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Önceki Haber
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN ACI GÜNÜ
Sonraki Haber
İsrail’in Mescid-i Aksa Politikası Protesto Edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.