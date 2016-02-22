BAYBURT'TA KIŞ

Bayburt’ta Şubat ayının son günlerinde yağan kar yağışı şehir merkezinde ulaşımda sorunlar yaşanmasına neden oldu. Bayburt’un Düşman İşgalinden kurtuluş tarihi olan 21 Şubat sonrasında yaz gelir diye beklenen Bayburt’ta, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı il genelini beyaza büründü.

Şehir merkezinde 15 santimi bulan kar yağışının 25 Şubat Perşembe günüde yağması bekleniyor.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki köylere ulaşım zorlukla gerçekleşiyor.

Bayburt İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Halil İbrahim Kadakal; Bayburt’ta yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki köylere ulaşım zorlukla gerçekleştiğini belirterek;

Şu an itibari ile yoğun kar yağışı ve fırtına devam etmekte olup. Ekiplerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı çalışma yapamamaktadırlar. Çok acil durumlar kar yağışı ve fırtınanın dinmesini bekliyoruz. Olumsuz Hava şartları düzeldiği an ekiplerimiz ile çalışmaları hemen başlatacağız. " dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; gün boyu yağış devam edecek olup, en düşük sıcaklık eksi beş, en yüksek sıcaklık 4 derece hissedilen sıcaklık 1 derece olarak ölçümlenmektedir. Kar yağışı yarın yerini Yağmur'a döndürmesi beklenmektedir.

Kar yağışı sonrası başlayacak yağmur ile birlikte çığ tehlikesi oluşabileceğinden vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılıyorlar.



