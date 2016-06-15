Bayburt'ta Kardeşlik İftarı

Bayburt Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bayburt Şubesi iş birliğinde kardeşlik iftarı düzenlendi.

Bayburt'ta Kardeşlik İftarı
banner330
Hükümet Meydanı’ndaki iftar programında buluşan Bayburtlu vatandaşlara İHH gezici mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi. Belediye Başkanımız Mete Memiş’in de iştirak ettiği iftar programında Yaklaşık 500 kişi katıldı. İftardan kısa bir süre süre önce alana gelen Başkanımız Memiş masaları dolaşarak vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Grup Yürüyüş Konseri Beğeni Topladı

İftarın ardından ise alanı dolduran vatandaşları Grup yürüyüş konseri bekliyordu. Grup Yürüyüş en güzel ezgileriyle vatandaşlara unutulmaz bir ramazan akşamı yaşatırken birçok vatandaş ve çocuklar eşlik etti. 




İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Şehir Parkı Göleti Elden Geçiriliyor
Sonraki Haber
Eşref Ziya Terzi Ezgileriyle Mest Etti..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
metin - 7 ay önce
insanlar aç bırak ve yönet makarna ver oyunu al neden bu insanların onurlarıyla yaşamasını engelliyorsunuz senin görevin ona iş vermek o çocuğun babasına iş bulmak ona yemek vermek değil
Yanıtla Beğenme(0)