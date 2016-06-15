Bayburt'ta Kardeşlik İftarı

Bayburt Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bayburt Şubesi iş birliğinde kardeşlik iftarı düzenlendi.

Hükümet Meydanı’ndaki iftar programında buluşan Bayburtlu vatandaşlara İHH gezici mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi. Belediye Başkanımız Mete Memiş’in de iştirak ettiği iftar programında Yaklaşık 500 kişi katıldı. İftardan kısa bir süre süre önce alana gelen Başkanımız Memiş masaları dolaşarak vatandaşlarla tek tek ilgilendi.İftarın ardından ise alanı dolduran vatandaşları Grup yürüyüş konseri bekliyordu. Grup Yürüyüş en güzel ezgileriyle vatandaşlara unutulmaz bir ramazan akşamı yaşatırken birçok vatandaş ve çocuklar eşlik etti.