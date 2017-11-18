BAYBURT'TA KALKINMANIN ANAHTARI SU YAPILARI

DSİ Bayburt’a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması gerek bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine gerekse içme suyu temininde büyük rol oynamaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat ACU;’’ DSİ Genel Müdürlüğü geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunmaktadır.

DSİ yatırımları; tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktır. DSİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar yeni iş sahaları ve gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak ekonomik ve sosyal yaşama doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. ‘dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU; ‘’DSİ olarak Bayburt ilinde son 15 yılda; Bayburt şehir merkezine yıllık 8,33 milyon m3 içmesuyu sağladık. 5 baraj inşa ettik. 53.610 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 25 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 33 derenin ıslahını tamamladık. ’dedi.

Genel Müdür ACU;’’ Bununla birlikte Kırklartepe Barajı, Akşar Mehmet Aslan Barajı, Aydıntepe Erikdibi Barajı ve Aydıntepe Pınargözü Barajı’nın da aralarında bulunduğu 10 adet barajın yapımı hızla devam ediyor. Diğer taraftan Bayburt ilimizde 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız sulama tesisleri ile toplam 53.610 dekar zirai arazinin sulanmasını sağladık. Böylece çiftçilerimize yıllık 24,4 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 5 adet sulama tesisinin yapımı ise hızla devam ediyor.

ACU;’’Vatandaşımızın mal ve can güvenliğini sağlamak için dereleri ıslah ediyor yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riskini azaltıyoruz. Bu kapsamda tamamladığımız 33 dere ıslahı ile Bayburt şehir merkezi, 33 yerleşim yeri ve 6.410 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 17 adet dere ıslah çalışması ise devam ediyor.

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kasım 2015'teki Bayburt ziyareti sırasında verdiği talimat üzerine çalışmalarına başlanılan Bayburt şehir merkezinden geçen Çoruh Nehrinde ıslah çalışmaları devam ediyor. Çoruh Nehri'ndeki çalışmaların tamamlanması ile Bayburt'a ayrı bir güzelliğe kavuşacaktır. ’dedi.

“Bölgesel Gelişim Projeleri’nde Çalışmalar Sürüyor’’

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bayburt ilinin de nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü ACU; Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Bayburt’ta 2003-2019 Yılları Arasında Yapılan ve Yapılacak olan 1 adet içmesuyu tesisi, 25 adet baraj ve gölet, 23 adet sulama tesisi, 51 adet taşkın koruma tesisi 2 adet HES olmak üzere toplam 102 tesis açılacaktır. Tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile Bayburt ilimizde 206.880 dekar arazinin sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 120.000.000 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. ’dedi.

ACU;’’DSİ olarak Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir.

1954 yılında teşkilatlanan ve ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan Genel Müdürlüğümüz; belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. ’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.