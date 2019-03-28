Bayburt'ta 58 bin 562 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
98 sandıkta 58 bin 562 seçmen oy kullanacak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bayburt'ta 58 bin 562 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Bayburt'taki seçmen sayısı 6 bin 597 kişi arttı. Bayburt'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 294 sandık kurulurken, bu seçimlerde 298 sandık hazırlanacak.
En fazla seçmen merkez ilçede
Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak.
Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık ve 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe en az sandık ve seçmene sahip ilçe konumunda.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Merkez 225 46 bin 201
Demirözü 41 6 bin 603
Aydıntepe 32 5 bin 758
Bayburt İl Merkezi 14 Mahallede seçmen ve sandık sayısı:
Camii Kebir Mahallesi
Sandık sayısı : 1
Seçmen Sayısı : 277
Esentepe Mahallesi
Sandık sayısı : 8
Seçmen Sayısı : 2586
Genç Osman Mahallesi
Sandık sayısı : 10
Seçmen Sayısı : 3475
Kaleardı Mahallesi
Sandık sayısı : 5
Seçmen Sayısı : 1535
Kadızade Mahallesi
Sandık sayısı : 3
Seçmen Sayısı : 741
Karasakal Mahallesi
Sandık sayısı : 1
Seçmen Sayısı : 329
Mehmet Çelebi Mahallesi
Sandık sayısı : 2
Seçmen Sayısı : 510
Şeyhhayran Mahallesi
Sandık sayısı : 2
Seçmen Sayısı : 644
Şingah Mahallesi
Sandık sayısı : 19
Seçmen Sayısı : 5727
Tuzcuzade Mahallesi
Sandık sayısı : 10
Seçmen Sayısı : 3173
Uzungazi Mahallesi
Sandık sayısı : 2
Seçmen Sayısı : 426
Velişaban Mahallesi
Sandık sayısı : 3
Seçmen Sayısı : 702
Veysel Mahallesi
Sandık sayısı : 3
Seçmen Sayısı : 531
Zahit Mahallesi
Sandık sayısı : 14
Seçmen Sayısı : 4343
Toplam : 24999 seçmen
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