Bayburt'ta 58 bin 562 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

98 sandıkta 58 bin 562 seçmen oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bayburtlular, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bayburt'ta 58 bin 562 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Bayburt'taki seçmen sayısı 6 bin 597 kişi arttı. Bayburt'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 294 sandık kurulurken, bu seçimlerde 298 sandık hazırlanacak.

En fazla seçmen merkez ilçede

Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık ve 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe en az sandık ve seçmene sahip ilçe konumunda.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 225 46 bin 201

Demirözü 41 6 bin 603

Aydıntepe 32 5 bin 758

Bayburt İl Merkezi 14 Mahallede seçmen ve sandık sayısı:

Camii Kebir Mahallesi

Sandık sayısı : 1

Seçmen Sayısı : 277

Esentepe Mahallesi

Sandık sayısı : 8

Seçmen Sayısı : 2586

Genç Osman Mahallesi

Sandık sayısı : 10

Seçmen Sayısı : 3475

Kaleardı Mahallesi

Sandık sayısı : 5

Seçmen Sayısı : 1535

Kadızade Mahallesi

Sandık sayısı : 3

Seçmen Sayısı : 741

Karasakal Mahallesi

Sandık sayısı : 1

Seçmen Sayısı : 329

Mehmet Çelebi Mahallesi

Sandık sayısı : 2

Seçmen Sayısı : 510

Şeyhhayran Mahallesi

Sandık sayısı : 2

Seçmen Sayısı : 644

Şingah Mahallesi

Sandık sayısı : 19

Seçmen Sayısı : 5727

Tuzcuzade Mahallesi

Sandık sayısı : 10

Seçmen Sayısı : 3173

Uzungazi Mahallesi

Sandık sayısı : 2

Seçmen Sayısı : 426

Velişaban Mahallesi

Sandık sayısı : 3

Seçmen Sayısı : 702

Veysel Mahallesi

Sandık sayısı : 3

Seçmen Sayısı : 531

Zahit Mahallesi

Sandık sayısı : 14

Seçmen Sayısı : 4343

Toplam : 24999 seçmen