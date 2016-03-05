Bayburt'ta İtfaiye Personelinden Yangın Tatbikatı

Bayburt Belediyesi İftaiye Müdürlüğü personeli tarafından Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Bayburt'ta İtfaiye Personelinden Yangın Tatbikatı
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Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevli personelin ve eğitim gören bütün öğrencilerin katıldığı yangın tatbikatında, İtfaiye Müdürü Haluk Akkoyunlu, olası bir yangında neler yapılması gerektiğini anlattı.  


Okul bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş, önce itfaiye ekipleri daha sonra da öğrenciler tarafından söndürüldü. Bu sırada öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.






Etiketler; #Bayburtta İtfaiye Personelinden Yangın Tatbikatı
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