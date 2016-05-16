Bayburt'ta İHA kullanımı yasaklandı

Bayburt Valiliği, güvenlik gerekçesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşların bulunduğu bölgelerde sivil insansız hava araçlarının kullanımını yasakladı...

Bayburt'ta İHA kullanımı yasaklandı
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Bayburt Valiliği, güvenlik gerekçesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşların bulunduğu bölgelerde sivil insansız hava araçlarının kullanımını yasakladı. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, sivil insansız hava araçlarının yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında idari ve adli işlem gerçekleştirileceği ifade edildi.
Hava araçlarını kullanacak kişilerin gerekli kayıt ve tescil işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 48 saat önceden ilgili kolluk birimine gitmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya Drone), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22 Şubat 2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler Başlıklı 18’inci Maddesinde belirtilen yerlerle birlikte, ilimiz merkez ve ilçe sınırları içerisinde bulunan valilik ve kaymakamlıklara ait hizmet bina, tesis ve konutları, askeri bölge, alan, bina, tesis ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, il-ilçe emniyet birimlerine ait bina, tesis ve lojmanları, kamu-kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, baraj setleri, cezaevi yerleşkesi, helikopter pistleri ile heliportlar civarında, NOTAM (havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararı ile belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde kullanımı yasaklanmıştır."

 
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