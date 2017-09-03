BAYBURT'TA GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA ZAHİT EFENDİ MAHALLE ODASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt’ta Valiliğin Geleneksel Mahalle Odası Bayramlaşma Programı Zahit Efendi Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.
Bayramlaşma programına Maliye Bakanı Naci Ağbal, Eski İçişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bülent Vanlı, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda Bakan Ağbal, Eski İçişleri Bakanı Güney, Vali Pehlivan, Milletvekili Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun ve siyasi partilerin İl Başkanları birer konuşma yaparak vatandaşların bayramlarını tebrik etti.
Bayramlaşma programının ardından Bakan Ağbal, beraberinde Vali Pehlivan, Milletvekili Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Memiş ile birlikte Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek hasta ve yakınlarının bayramlarını tebrik edip acil şifalar diledi.
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