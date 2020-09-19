BAYBURT'TA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Gaziler günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenlerle kutlandı.
Şehit Osman Tepesi'nde bulunan Şehit Yüzbaşı Agah Bey Şehitliği'nde düzenlenen tören de saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal şehitlik anıtına çelenk sundular.
Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmalardan sonra protokol üyeleri şehitlikteki temsili mezarlara karanfil bıraktılar.
Program İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yaptırılan dua ile sona erdi.
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