Bayburt'ta gazeteciler, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Bayburt Valilğine atanan İsmail Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt'ta gazeteciler, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti
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Vali Ustaoğlu, Başkan Yaşar Yıldız ve bareberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek, bir süre görüştü.
Bayburt'ta görev yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Ustaoğlu, "İnsan odaklı hizmetlerimizle, Bayburt'un yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendireceğiz. Çalışmaları toplumun tüm kesimleriyle bir yönetişim anlayışı çerçevesinde ortak akıl ile hayata geçireceğiz." dedi.
Ustaoğlu, çalışmalarda toplumun duyan kulağı, gören gözü olan basın ile de sürekli iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi.
Başkan Yıldız ise, basın mensuplarının Bayburt için yapılan her doğrunun yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, Vali Ustaoğlu'na görevinde başarılar diledi.
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