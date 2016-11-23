Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bayburt'ta 27'si emniyet mensubu 40 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.

OHAL kapsamında bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Bayburt'ta 40 kişi meslekten ihraç edildi.

Meslekten ihraç edilenlerin, Emniyet Müdürlüğünde görevli 2, 4. sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 4 komiser yardımcısı, 20 polis memuru olmak üzere toplam 27 emniyet personeli, Bayburt Üniversitesinden 7, İl Sağlık Müdürlüğünden 3, İl Özel İdaresinden 2 ve Vergi Dairesinden 1 kişi olduğu bildirildi.