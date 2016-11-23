Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

OHAL kapsamında bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Bayburt'ta 40 kişi meslekten ihraç edildi.
Meslekten ihraç edilenlerin, Emniyet Müdürlüğünde görevli 2, 4. sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 4 komiser yardımcısı, 20 polis memuru olmak üzere toplam 27 emniyet personeli, Bayburt Üniversitesinden 7, İl Sağlık Müdürlüğünden 3, İl Özel İdaresinden 2 ve Vergi Dairesinden 1 kişi olduğu bildirildi.