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Bayburt'ta FETÖ davasında tutuklama kararları çıktı.

Kentte, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu 8 sanıktan 6'sı, 1 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Bayburt'ta FETÖ davasında tutuklama kararları çıktı.
24 Şubat 2018 Cumartesi 16:32

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "dolandırıcılık", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan ve FETÖ ile bağlantılı Lokman Hekim Sağlık Gönüllüleri Derneği (Lokman-Der) üyesi biri tutuklu 8 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanıkların üzerine atılı üç suç yönünden delil olmadığı için yargılamanın yalnızca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yapılacağını belirtti. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşünü sunmasının ardından diyecekleri sorulan sanıklar Adem S., Atilla Atasoy, Furkan Doğançay, Mahmut Tolga Ayan, Mustafa Çakmak ve Münire Bakırcı örgütle olan ilişkilerinden pişman olduklarını söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çakmak'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Heyet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen tutuksuz sanıklardan A.S'ye 2 yıl 1 ay, Atasoy'a 4 yıl 4 ay 15 gün, Ayan ve Bakırcı'ya 3 yıl 3 ay 10 gün, Doğançay'a ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, Doğançay'ın cezasını, verilen hapis cezanın 2 yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşması sebebiyle erteledi. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Akif Durulmuş ile Emrah İşaşır'ın dosyaları ise dava dosyasında bu kişilere ilişkin dijital materyallerin incelemesinin sürmesi nedeniyle bu dava dosyasından ayrıldı.
 

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Etiketler; #FETÖ Bayburt
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