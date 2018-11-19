Bayburt'ta Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası 4. olağan kongresi yapıldı.

Kongreye Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcısı Şükrü Kolukısa, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren şube başkanı Fikret Özbey, sendika olarak eğitim çalışanlarının sorunları ve ülke gündemini daima yakından takip ettiklerini, ülkemizdeki demokrasi ve özgürlük bilincinin gelişmesi için daima çaba sarf ettiklerini belirtti. Konuşmasının devamında sendika olarak herhangi bir siyasi görüş yada partiye bağlı olmadan çalışmalarını sürdürdüklerini, yapılan iyi işleri alkışlarken hatalı veya yanlış gördükleri eylemleri de eleştirmekten geri kalmadıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan ve kongreye tek aday olarak giren Kenan Turan şu konulara değindi; Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor; başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşları olmak üzere, öncülerimize, emek veren başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, ilçe ve işyeri temsilcilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi yürekten selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz.

Cefakâr insanların açtığı yolda vefayla yürüyen sizin gibi kıymetli dava arkadaşlarımız sayesinde bu kutlu yolculuk, zirveden yeni ufuklara taşınmıştır. Emek ve gayretlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Değerli dostlar,

Bizleri Eğitim-Bir-Sen çatısı altında tanıştıran, buluşturan, konuşturan,koşuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Birlikteliğimiz bereketli olsun. Bu yolda olmak kadar, yolu sizlerle omuz omuza yürümektir asıl önemli olan. Gücümüz; kalbimizi, aklımızı, heyecanımızı, hayallerimizi bir araya getiren örgütlülüğümüzdür.

Eğitim-Bir-Sen, şair, yazar, mütefekkir Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarının samimi, fedakâr öncülüğüyle, mesleki dayanışma ve eğitim meselelerine çözüm arayışlarının yanı sıra medeniyetimizin unutturulmak istenen değerlerini tekrar canlandırmak amacıyla kurulmuş Bir harekettir.Bu hareket, sizler gibi inançlı, kararlı, fedakâr dostların, dava adamlarının omuzlarında yükselmiştir, yükselmektedir.

Eğitim-Bir-Sen’i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve insanımızın karanlık kâbusu olan realitelerdir. Bir korku filminden farksız olan o realiteler, insan haklarına duyarsız, inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı yasakçı, vesayetçi, darbeci ve her alanda ülkeyi geri bırakan, zorba zihniyetin Türkiyesi’ni oluşturmuştur.

İşte bu zor zamanda, Eğitim-Bir-Sen, bir yürüyüşe çıktı; “Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz” çağrısıyla milletimizin tahakkümü asla kabul etmeyen özgür ruhunda, asil vicdanında karşılık buldu. İşte bu davanın siz şimdiki temsilcileri, yürekleri ülkemiz kadar büyük, coşkulu, adanmış insanlar, size selam olsun. Ülkemize müjde, mazlumlara umut olan birlikteliğimiz kutlu olsun.

Ülkemizin en zor, en sıkıntılı zamanlarına, içimize kök salmış inançla cehalete karşı bilgiden, yasaklara karşı özgürlükten, zalime karşı mazlumdan yana duruşumuzla direndik. Bizimkisi bin yıllık aklın, bin yıllık ruhun, vicdanın, irfanın, kalbin, imanın, özgürlüğün, emeğin direnişidir.

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi, çeyrek yüzyılı aşan mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. Son çeyrek yüzyıldır, Türkiye’nin her demokratik kazanımında Eğitim-Bir-Sen’in teri, yeri ve imzası vardır.

Kangrene dönüştürülüp milletin moralini bozan, hızını kesen başörtüsü meselesinin çözümü, sekiz yıllık kesintisiz eğitimden ve katsayı zulmünden vazgeçilmesi, yeni müfredat programlarıyla eğitimin vesayetçi karakterinden arındırılıp demokratikleştirilmesi, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel Dini Bilgiler derslerinin okullarda okutulması, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesi 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi, sınav ücretlerinin artması, emekli maaşına ve ikramiyesine özel artış yapılması, taban aylığa mahsus zam alınması, cuma namazı ve hac izninin kamu personel mevzuatına dâhil edilmesi, öğretmenlerin özel hizmet tazminatının artırılması başta olmak üzere, pek çok kazanımda mücadelemiz, katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde çabamız vardır.

Başta terör ve savaş olmak üzere, yerel, bölgesel veya küresel ölçekte hak ve özgürlük ihlallerine karşı sesimizi,sözümüzü hep yükselttik. Her zaman kardeşlik çağrılarıyla birlik ve beraberlik için harç olduk, kardeşlik hukukunu koruduk. 28 Şubat’ın zulmüne, haklı olmanın verdiği güç ve güvenle karşı durduk. 15 Temmuz işgal girişiminde de hiç düşünmeden, tereddüt etmeden alanlara aktık,tankların, tüfeklerin karşısına çıktık.

Eğitim-Bir-Sen’li olmak, can verilerek vatan kılınmış coğrafyayı alın terinin gücüyle büyütmek, kritik zamanlarda irfani duruşla kuşatmak, zor zamanlarda cesaretle korumaktır.

Bizim yol ve dava arkadaşlığımızın, teşkilatımızın kimi öncelikleri vardır. Ancak ilk önceliğimiz ülkemizdir, Türkiye’dir. Biz insanı, inancı, umudu, tarihi, beklentisi, özlemi, öfkesiyle Türkiye’nin gerçeği, ümmetin umuduyuz. Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’nin derin bilincini, insani hassasiyetlerini, kararlılığını ve azmini harekete geçirmiştir. Eğitim-Bir-Sen, inanç, umut, güven, samimiyet demektir. Biz varsak umut bitmeyecektir. Yol kapanmayacak, yürüyüş aksamayacak, menzil şaşmayacak, niyet bozulmayacak, yükseliş durmayacak demektir. Biz varsak diz çökülmeyecek, teslim olunmayacak, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek demektir.

Değerli dava arkadaşlarım,

Sendikamızın yarınları için çok önemli olan bu genel kurulda olmak, hem ayrıcalık hem de sorumluluktur. Eğitim-Bir-Sen ailesine mensup olmakla gurur duyuyoruz, gurur duymalıyız. Bu vesileyle bu ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen azimli, sabırlı, vefakâr ve fedakâr dostlarımızdan Allah razı olsun. Emanete asla gölge düşürmemeye ahdetmiş bizler de taşımayı üstendiğimiz değerlerin sorumluluğunu layığıyla temsil etmek için canla başla çalışacağız. Bu, milletimize, üyelerimizeve tarihe verilmiş bir sözdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, kongremizin ülkemiz, milletimiz,Bayburtumuz,eğitim camiamız ve sendikamız için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yeni oluşan liste şu ismlerden oluşmaktadır.

EĞİTİM BİR-SEN BAYBURT ŞUBESİ 4.OLAĞAN KONGRESİ OY PUSULASI

YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER 1-Şube Başkanı :KENAN TURAN 1- MURAT AYDIN 2-Başkan Yardımcısı(Başkan Vekili) :ADEM KARABULUT 2- İSMAİL SEKMEN 3-Başkan Yardımcısı(Teşkilatlanma) :ADİL KACIR 3- ORHAN AKDENİZ 4-Başkan Yardımcısı(Mali İşler) :BÜLENT KOÇYİĞİT 4- SAMET KOCABEY 5-Başkan Yardımcısı(Basın ve İletişim) :BURAK ESKİCİ 5- GÖKHAN AKBAŞ 6-Başkan Yardımcısı(Mevzuat ve Toplu Sözleşme) :AYHAN BOZO 6- NEŞAT ÇAKIR 7-Başkan Yardımcısı(Eğitim ve Sosyal İşler) :FATİH YAZICI 7- NAİL ERASLAN

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER 1- EKREM AKBAŞ 1- AYDIN DOĞAN 2- ADEM DURULMUŞ 2- REŞAT KAYMAK 3- MEHMET ÇAKMAK 3- SELÇUK OKUR 4- TEVFİK BÜYÜKKÜLEKCİ 4- HÜSEYİN AKDOĞAN 5- ÖZDEM AKDENİZ 5- ALİM ESKİCİ

DİSİPLİN KURULU