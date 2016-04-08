Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire eski Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Bayburt'ta "Diriliş" temalı kaligrafi, söz ve resim sergisi açacak.

8 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Tarihi Taşhan Bedesteninde açılacak olan sergi 10 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.Bugüne kadar ülke genelinde çok sayıda sergi açan Sula'nın Bayburt'ta ki sergisi "Bu sergi hak ile batıl savaşında zafer kaygısı olmayan bir adamın sanat cephesindeki seferidir" sloganıyla Bayburtlu sanatseverleri bekliyor.