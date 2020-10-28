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BAYBURT'TA CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Çelenk Töreni düzenlendi.

BAYBURT'TA CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:57

              Saray Bahçesı’ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören katılımcıların alandaki yerlerini almalarıyla başladı. Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

              Törene katılanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitler için Saygı Duruşu’nda bulunması ile İstiklal Marşı’nı seslendirmelerinin ardından tören sona erdi.

              Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

               Kutlamalar 29 Ekim Perşembe günü Vali Cüneyt Epcim’in pandemi tedbirleri nedeniyle Saray Bahçası’nda düzenlenecek programda tebrikleri kabul etmesi ve ardından gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

Etiketler; #Bayburt #CUMHURİYET
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