Bayburt'ta çıkan yangında 11 ev kül oldu

Kent merkezine bağlı 50 haneli Genç Osman köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, evleri sardı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine köye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis, UMKE ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ayrıca vatandaşlar da kova yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı, evlerde bulunan eşyaları dışarıya çıkardı.

Olay yerine gelen Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın haberinin alınması üzerine Bayburt Belediyesi İtfaiye ekipleri başta olmak üzere Orman İşletme Şefliği, Bayburt Üniversitesi, askeriye ve ilçe itfaiyeleri ve arazözlerin hemen köye gönderildiğini söyledi.

Tüm köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Ustaoğlu, "Yangında 10 aile, 11 ev zarar gördü. Sevindirici olan en ufak bir can kaybının yaşanmamış olması. Olaya ilk müdahale edildiği andaBn itibaren tüm ekiplerimiz seferber olarak yangını kontrol altına aldılar. Biz de devlet olarak başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere bir taraftan dışarıda kalan ailelerimizin kalacak yerlerinin belirlenmesi noktasında Kızılay ile birlikte arkadaşlarımız çalışıyor. Çadırlarımızın sevkiyatına başladık. Bu, ailelerimizin hem barınma ihtiyacı hem de sıcak yemek ihtiyaçlarını da karşılayacağız." dedi.

Ustaoğlu, AFAD ekiplerinin yangınla oluşan hasar tespit çalışmalarına da başladığını belirterek, "AFAD ekiplerimiz soğutma çalışmalarının ardından yine raporlama ve tespitleri yaparak Başbakanlık AFAD Başkanlığı'na gerekli bilgileri verip biran önce yaraların sarılması adına ne gerekiyorsa devletimiz elinden geleni yapacak" diye konuştu.

Yangında, Ali Özay, Cengiz Özay, Hüsnü Özay, Hüseyin Özay, Zeynep Dalhan, Talat Kırmızıoğlu, Rahmani Özay, Tahsin Özay, Hasan Özay, Zennure Özay ile Bünyamin Özay'a ait evler ve alt katında bulunan ahırlar kullanılamaz hale geldi.