 ﻿
17 Mayıs 2018 Dünya Hipertansiyon Günü
17 Mayıs 2018 Dünya Hipertansiyon Günü
0
Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği
Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği
0
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
0
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
0
banner399

BAYBURT'TA CEZAEVİ FİRARİSİ VE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Bayburt’ta hırsızlık suçlarından 7 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAYBURT'TA CEZAEVİ FİRARİSİ VE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
18 Mayıs 2018 Cuma 15:15

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bir soruşturma kapsamında 4 farklı dosyada hırsızlık suçlarından tutuklu bulunan H.B isimli şahıs, kapalı cezaevinde yatmakta iken açık cezaevine nakil olması için izin verilerek bırakıldı. İzin süresi dolmasına karşın teslim olmayan zanlının yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlatıldı.

Firari şahsın Bayburt Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunduğunu tespit eden ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak emniyete götürüldü.

Tehdit suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B.ve H.Ö tutuklanarak ceza evine gönderildi.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
MÜSİAD BAYBURT SAVUNMA SANAYİİ KONULU TRABZON’DAKİ 98. GİK TOPLANTISINA KATILDI
Sonraki Haber
VALİ PEHLİVAN ÇİFTÇİLERİ İŞLETMELERİNDE ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.