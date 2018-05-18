Bayburt’ta hırsızlık suçlarından 7 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bir soruşturma kapsamında 4 farklı dosyada hırsızlık suçlarından tutuklu bulunan H.B isimli şahıs, kapalı cezaevinde yatmakta iken açık cezaevine nakil olması için izin verilerek bırakıldı. İzin süresi dolmasına karşın teslim olmayan zanlının yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlatıldı.

Firari şahsın Bayburt Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunduğunu tespit eden ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak emniyete götürüldü.

Tehdit suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B.ve H.Ö tutuklanarak ceza evine gönderildi.