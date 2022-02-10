Bayburt'ta bir günlüğüne eğitime ara verildi

Bayburt Valiliği okulları bir gün süreliğine tatil etti.

BAYBURTGÜNDEM - Valilik açıklaması.

İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olacağı muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına 10.02.2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.