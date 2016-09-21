Bayburt'ta Beklenen Çalışma Başladı

Bayburt'ta Tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına hız veren Bayburt Belediyesi, kalıcı asfalt uygulamalarına başladı.

Genç Osman Mahallesinden başlanan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken asfalt uygulaması profesyonel bir firma tarafından finişerle gerçekleştiriliyor. Bayburt için oldukça önem arz eden çalışmalar tamamlanınca araç ve yaya trafiği rahatlayacak ve vatandaşların toz şikâyeti son bulacak.Kalıcı asfalt uygulamalarının Bayburt için yıllardır hayal edilen bir çalışma olduğunu belirten Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Şehrimizin alt yapı sorununu çözerek bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı tamamladık ve kalıcı asfalt uygulamaları ile kaldırım çalışmalarımıza elhamdülillah başladık. İnşallah sözünü verdiğimiz gibi Bayburt kadim şehir kültürüyle modern kent kimliğini birleştirmiş bir şehir olacak. Alt yapısıyla ve üst yapısıyla örnek bir Bayburt için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.