Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 96. Yıl dönümü Bayburt'ta coşkulu bir şekilde kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kutlama törenleri Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde devam etti.

Öğrenciler tarafından Bayburt Valisi Yusuf Odabaş’a günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim edildi.



Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan:

“Topraklarımızın işgal altında olduğu bağımsızlığımızın tehlikeye girdiği zor bir dönemde 23 Nisan 1920 şüphesiz ki tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada bir benzeri daha olmayan, milletimizin verdiği kurtuluş mücadelesi içinden doğmuştur. Böylece ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır."

"Aziz milletimizin İstiklal mücadelesinde o gün gösterdiği azim ve kararlılık bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği gün, diğer taraftan yarının büyükleri geleceğin garantisi çocuklarımız için bir şenlik olan 23 Nisan’ı çok iyi anlamalı çocuklarımıza da aynı şekilde anlatmalıyız. Meclisin açılmasıyla birlikte bizlere emanet edilen ulusal egemenlik ve demokrasi kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır. İnanıyoruz ki yarınları temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek müreffeh Türkiye’yi barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstlenecektir."



"Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Atatürk’ün, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının milletimize ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlarken, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu ve ilk Başkanı Gazi Mustafa Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini, aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor sağlık başarı ve mutluluk dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduktan sonra müzik eşliğinde değişik gösteriler ve halkoyunları ekipleri tarafından halkoyunları gösterileri sunuldu.

İlkokullar arası resim, Ortaokullar arası şiir yarışmalarından derece giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle kutlama törenleri sona erdi.