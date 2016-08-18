BAYBURT'TA 126 KİŞİYE FTÖ/PDY'DEN İŞLEM YAPILDI

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 55 kamu çalışanının tutuklandığı bildirildi.

BAYBURT'TA 126 KİŞİYE FTÖ/PDY'DEN İŞLEM YAPILDI
banner330

Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olan kamu görevlilerine ilişkin, "anayasal düzene karşı suçlar, yasama ve yürütme organını ortadan kaldırmaya teşebbüs ile silahlı terör örgütünün yöneticisi veya üyesi olmak" suçlarından 15 Temmuz'dan bu yana 126 kamu çalışanı hakkında adli işlem yapıldı.

 Bu kişilerden 55'inin tutuklandığı, 53'ünün adli kontrol şartı ile bırakıldığı, firari durumda olan 12 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği öğrenildi.

 Gözaltında bulunan 6 kamu görevlisinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburt Grup A.Ş. Eleman Arıyor
Sonraki Haber
BAYBURT KIRKLARTEPE BARAJI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.