BAYBURT'TA 126 KİŞİYE FTÖ/PDY'DEN İŞLEM YAPILDI

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 55 kamu çalışanının tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olan kamu görevlilerine ilişkin, "anayasal düzene karşı suçlar, yasama ve yürütme organını ortadan kaldırmaya teşebbüs ile silahlı terör örgütünün yöneticisi veya üyesi olmak" suçlarından 15 Temmuz'dan bu yana 126 kamu çalışanı hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kişilerden 55'inin tutuklandığı, 53'ünün adli kontrol şartı ile bırakıldığı, firari durumda olan 12 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltında bulunan 6 kamu görevlisinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor