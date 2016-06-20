Bayburt sokaklarında onbeşi sesleri

Bayburt’ta Ramazan ayında Her yıl olduğu gibi bu yılda Bayburt sokakları çocuk sesleri ile neşe buldu.

Bayburt sokaklarında onbeşi sesleri
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Anadolu’da Ramazanın onbeşi geleneğinin nadir devam ettiği illerden biri olan Bayburt’ta iftar sonrası başlayan çocuk neşesi sahura kadar devam etti.
İftarın hemen ardından ellerindeki poşetlerle şehri teslim alan çocukları, Bayburt halkı boş çevirmedi.
Bayburt’ta ramazan kültürünün önemli bir parçası olan onbeşi akşamı, çocukların tek tek bütün evleri, komşuları dolaşarak çikolata, çerez toplamaları, harçlık almaları, yine birbirinden renkli anlara sahne 






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