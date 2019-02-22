Bayburtluları zan altında bırakmak için, temsili kurtuluş canlandırması esnasında final kısmından bir bölümünü montaj yaparak sanki protokolün İstiklal Marşı'mızı milli değerlerimizi hiçe saymış gibi lanse edilmiştir.

21 Şubat 2019 tarihinde BAYBURT’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. kutlama törenlerini sabote etmek için, vatanını bayrağını seven kahraman Bayburtluları zan altında bırakmak için, temsili kurtuluş canlandırması esnasında final kısmından bir bölümünü montaj yaparak sanki protokolün İstiklal Marşı'mızı milli değerlerimizi hiçe saymış gibi lanse edilmesi biz Bayburt Şehit ve Gazı Ailelerini derinden üzmüştür. Kutlama etkinliklerinde 3 ayrı yerde saygı duruşu ve istiklal marşımız okunmuştur.

Kahramanlar diyarı şehrimizin milli manevi değerlere önem verilmeyen bir şehirmiş gibi gösterilmeye çalışılması ve bunun da bizim içimizde yaşayan birileri tarafından yansıtılması bizleri üzmüştür.

Bayburt dün olduğu gibi bugün de vatanseverler diyarı, milli, manevi değerlerine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam ediyor

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAYBURT ŞEHİT VE GAZI AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI:

GAZİ

SELAMİ KÖKSAL