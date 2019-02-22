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BAYBURT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Bayburtluları zan altında bırakmak için, temsili kurtuluş canlandırması esnasında final kısmından bir bölümünü montaj yaparak sanki protokolün İstiklal  Marşı'mızı milli değerlerimizi hiçe saymış gibi lanse edilmiştir.

BAYBURT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI
22 Şubat 2019 Cuma 18:51

21 Şubat 2019 tarihinde BAYBURT’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. kutlama törenlerini sabote etmek  için, vatanını bayrağını seven kahraman Bayburtluları zan altında bırakmak için, temsili kurtuluş canlandırması esnasında final kısmından bir bölümünü montaj yaparak sanki protokolün İstiklal  Marşı'mızı milli değerlerimizi hiçe saymış gibi lanse edilmesi biz Bayburt Şehit ve Gazı Ailelerini derinden üzmüştür. Kutlama etkinliklerinde 3 ayrı yerde  saygı duruşu ve istiklal marşımız okunmuştur.

Kahramanlar diyarı şehrimizin milli manevi değerlere önem verilmeyen bir şehirmiş gibi gösterilmeye çalışılması ve bunun da bizim içimizde yaşayan birileri tarafından yansıtılması bizleri üzmüştür.

Bayburt dün olduğu gibi bugün de vatanseverler diyarı, milli, manevi değerlerine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam ediyor

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAYBURT ŞEHİT VE GAZI AİLELERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI:

GAZİ

SELAMİ KÖKSAL

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