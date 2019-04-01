31 Mart Mahalli idareler seçiminde kazanan Muhtar adayları..14 Mahallenin 7 sinde Muhtarlar değişti.

Özellikle Bayburt'un köklü mahallelerinden Şingah Mahallesi'nde uzun yıllar muhtarlık yapan Hacı Dursun Yerlikaya ve Tuzcuzade Mahallesi'nde yine uzun yıllar muhtarlık yapan Yusuf Öztuna yeniden aday oldukları seçimlerde görevlerini gençlere devrettiler. Şingah Mahallesi'nde Ferdi Kiki muhtarlığı kazanırken, Tuzcuzade Mahallesi'nde ise Kamil Algan ezici bir oy üstünlüğü ile göreve getirildi.

-CAMİİKEBİR MAHALLESİ MUHTARI : Mustafa Kuyumcu

-ESENTEPE MAHALLESİ MUHTARI : Bekir Demir

-GENÇOSMAN MAHALLESİ : Esfet Altıkat

-KALEARDI MAHALLESİ MUHTARI : Arif Kalekahyası

-KADIZADE MAHALLESİ MUHTARI : Gökhan Demirhan

-MEHMET ÇELEBİ MAHALLESİ MUHTARI : Mehmet Helvacı

-ŞEYHHAYRAN MAHALLESİ MUHTARI : Fuat Yıldız

-ŞİNGAH MAHALLESİ MUHTARI : Ferdi Kiki

-TUZCUZADE MAHALLESİ MUHTARI : Kamil Algan

-UZUNGAZİ MAHALLESİ MUHTARI : İsmail Pekmezci

-VELİŞABAN MAHALLESİ : Ayhan Antika

-VEYSEL MAHALLESİ MUHTARI : Yaşar Gökçe

-ZAHİT MAHALLESİ MUHTARI : Mahmut Orun

-KARASAKAL MAHALLESİ MUHTARI : İtirazlardan Dolayı Seçim Kurulu Kararı Beklenmekte