Bayburt Şehir Merkezinde Feci Kaza

Bayburt Kışla kavşağında akşam saatlerinde yaşanan kazada 3 kişi öldü 5 yaralı var.

Alınan bilgiye göre köprülü kavşakta takla atan ve yolun ortasında kalan 69 AK 108 plakalı otomobile çarpmamak için durmaya çalışan tır fren yapınca arkadan gelen otomobil fren yapan aracın altına girdi.İlk bilgilere göre Miraç Akbaş ve Çağlayan Halit Şahin olay yerinde, Mehmet Günhan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastahanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Nurcan Seyhan, Alperen Seyhan, Eda Seyhan ve Serkan Altınay ise olay yerine gelen ambulanslar ile Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bayburt'ta bulunan ve AK Parti Ocak ayı Danışma Meclisi toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, beraberinde Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte kazanın duyulmasının ardından Bayburt Devlet Hastahanesi'ne giderek, yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı.