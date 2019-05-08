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Bayburt şehidini dualarla uğurladı.

Şehit polis memuru Muammer Ateş için Bayburt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Bayburt şehidini dualarla uğurladı.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:45
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Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yaklaşık 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt’a getirildi.

 Şehit olan polis memuru Muammer Ateş için Bayburt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.  Törende Şehit muammer Ateş'in naaşı tören mangası tarafından alana getirildi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit Ateş'in öz geçmişi okundu.

 Törende  şehidin babası Orhan ile annesi Leyla Ateş ve yakınları'nın göz yaşlarını tutamazken, çok sayıda vatandaş tören alanında hazır bulundu.  Törende Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan bir konuşma yaptı.

 Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu dua yaptı. Daha sonra şehidin naaşı tekbirler getirilerek defin edileceği Çatıksu köyüne gönderildi.

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