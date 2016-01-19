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BAYBURT ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Bayburtlu özel harekat polisi Ömür Erbay (29) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

BAYBURT ŞEHİDİNİ BEKLİYOR
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 Bayburt’un Arpalı beldesinden olan ve Erzurum’da özel harekat polisi olarak görev yapan Erbay , görevli olarak gittiği Cizre’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Evli ve 3 yaşında bir kız babası olan Ömür Erbay’ın Bayburt’ta getirilecek olan naaşının ne zaman törenle kaldırılacağı konusunda bilgiler ilerleyen saatlerde belli olacak.
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hacı - 12 ay önce
Buna kursun atan orospu cocugu birgun ağzı ndan kursunu yer
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ismail akbal - 12 ay önce
Bu vatan ucuz kazanılmadı
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