BAYBURT ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

Bayburt’un Arpalı beldesinden olan ve Erzurum’da özel harekat polisi olarak görev yapan Erbay , görevli olarak gittiği Cizre’de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Evli ve 3 yaşında bir kız babası olan Ömür Erbay’ın Bayburt’ta getirilecek olan naaşının ne zaman törenle kaldırılacağı konusunda bilgiler ilerleyen saatlerde belli olacak.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Bayburtlu özel harekat polisi Ömür Erbay (29) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
İlgili Galeriler