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Bayburt Sanayi Kavşağında Trafik Kazası

Bayburt 21 Şubat sanayi sitesi Kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Bayburt Sanayi Kavşağında Trafik Kazası
31 Temmuz 2018 Salı 14:34

Bayburt tarafından Erzurum tarafına seyir halinde olan zırhlı para nakil aracı Sanayi’den çıkan yapan araçla sanayi kavşağında çarpıştı.

Saat 13.17 sıralarından sanayiden çıkış yapan Necmi Kaya Yönetimdeki 69 AL 642 plakalı otomobil sanayi kavşağında, Bayburt tarafından hareket halinde olan E.T yönetimindeki 06 FL 6410 plakalı zırhlı para nakil aracı ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada Necmi Kaya (78) Ağır yaralanırken diğer araçta Bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ağır yaralı Necmi Kaya’ya İlk Müdahale yapıldıktan sonra Bayburt Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı, Geçici bir süre sanayi içerisinden trafik akışı sağlandıktan sonra kaza yeri Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yıkandıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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