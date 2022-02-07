Bayburt Sanatçılar Derneği Ödül töreni ,2022 ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği 2022 uluslararası Şaİr zihni kültür sanat etkinlikleri Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programı İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM- Uluslararası Bayburt sanatçılar derneğinin Sanat etkinlikleri sergi açılışı ve Yazarların imza günleri,İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde açılış yapıldı.

Ödül töreni akşam 19.00 da Programı Naci Ahıskalıoğlunun sunumuyla başladı. Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kurban Yazoğlu anısına düzenlenen Slayt gösteriminin ardından ödül törenine geçildi.

Yaşam boyu Onur Ödülünü ,Programın ana sponsoru Bayburtlu Hayırsever iş insanı Şeref Yazoğlu adına katılım sağlayan Canip Kekeç’e takdim edildi.

Yaşam boyu Onur Ödülü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e , Yaşam boyu Onur Ödülü Devlet,eski içişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney’e, Yaşam boyu Onur Ödülü Bayburtlu Hayırsever İş İnsanı Şeref Yazoğluna,Radyo Tv Haber Kuşağı ödülü CNN’den Hande Fırat’a,Kurumsal Marka Değeri Onur ödülü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen’e ,Kurum/Kuruluş onur ödülü “İLKSAN”Genel Başkan Tuncer Yılmaz’a,Radyo Programı ödülü TRT’den Hande Zeynep Şengül’e,Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü Bestekar, yorumcu Hüsamettin Elçiye,Ustaya Saygı ödülü Bestekar , yorumcu Mustafa Ahıskalıoğlu na,Basın Yayın Ödülü Bayburtgündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Demirer’e,STK Vakıf ödülü Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman’a,Yerel yönetimler ödülü Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’e,Siyaset ödülü Siyasetçi Genel Başkan Erkan Demir’e,Müteşebbis Marka Sarıhan işletme sahibi Sibel Sarıhan’a,Girişimci ödülü Nazan Meryem Küçükosman’a,Kurumsal Eğitim ödülü Key Koleji İsmet Kaldırım,Basın Medya Turkıshpress İsmail Karakas’a,Farkındalık ödülü Esra Okumuş ‘a Radyo program dalında Yıldız Fm Faruk Atamer’e, Spor dalında Türk milli takımlar boks antrenörü Seyfullah Dumlupınar’a, takdim edildi.

Ödül Takdimlerinde Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Vakfı Başkan yardımcısı Remzi Dursunkaya,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Muharrem Atsız,Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi Baki Aktaş ve katılım sağlayanlardan,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve hemşerilerimiz katıldı.

Programda Uluslararası Bayburt sanatçılar derneği Başkanı Ülkü Koçan davetlilere hitabında,Üçüncüsünü düzenledikleri ödül töreninin 4.sünü Ankara’da yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Program Ödül törenine katılan hemşerilerimizin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.