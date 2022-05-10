Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi

Konu ile ilgili Bayburt Eğitim Müdürlüğü tarafında yapılan açıklama şöyle:

BAYBURTGÜNDEM- Şair Zihni İlkokulu’nda yürütülen, Avrupa Birliği projesi olan PIONEERS OF SCIENCE projesini okulun öğretmenlerinden Sümeyra Ergül KURTULUŞ ve Yasemin ÜNER yürütmüştür. Proje tarihe iz bırakmış önemli kişileri ele almaktadır. Öğrenciler ülke tarihlerini ve dünya tarihini uygulamalı olarak öğrenmişlerdir. Bilim inşalarının resmini çizen, sunumlarını yapan ve drama yöntemiyle yaşayarak öğrenen minik öğrenciler, bu etkinlikler sayesinde kalıcı olarak bilim inşalarını beyinlerine kazımış oldular. Projeye Türkiye ‘den 10, Arnavutluk 3 , İtalya 1 , Polanya 1, Kuzey Makedonya 2 toplamda 17 öğretmen katılmıştır.