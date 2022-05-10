Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
0
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi yürütülüyor.
0
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de 7. kez şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un büyük başarısı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
0
Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
Bayburt'ta yaşayan yetim ve öksüzlerin bayram harçlıkları bu bayram da Bayburt AK Gençlikten.
0
banner520

Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi

Konu ile ilgili Bayburt Eğitim Müdürlüğü tarafında yapılan açıklama şöyle:

Bayburt Şair Zihni İlkokulunda Avrupa Birliği Projesi
10 Mayıs 2022 Salı 13:05

BAYBURTGÜNDEM-  Şair Zihni İlkokulu’nda yürütülen, Avrupa Birliği projesi olan PIONEERS OF SCIENCE projesini okulun öğretmenlerinden Sümeyra Ergül KURTULUŞ ve Yasemin ÜNER yürütmüştür. Proje tarihe iz bırakmış önemli kişileri ele almaktadır. Öğrenciler ülke tarihlerini ve dünya tarihini uygulamalı olarak öğrenmişlerdir. Bilim inşalarının resmini çizen, sunumlarını yapan ve drama yöntemiyle yaşayarak öğrenen minik öğrenciler, bu etkinlikler sayesinde kalıcı olarak bilim inşalarını beyinlerine kazımış oldular.

Projeye Türkiye ‘den 10, Arnavutluk 3 , İtalya 1 , Polanya 1, Kuzey Makedonya 2 toplamda 17 öğretmen katılmıştır.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
0
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Devam Ediyor
0
Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.
Bayburt’ta Yılın Şoförü Recep Erkut Topal oldu.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.