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Bayburt referandum sonuçları

Bayburt’ta Referandum Sonuçları - Evet/Hayır sonucu ne zaman belli olacak?

Bayburt referandum sonuçları
16 Nisan 2017 Pazar 12:21

16 Nisan 2017’da gerçekleşen anayasa referandum oylamasında ne yönde oy kullandı? Referandum sonuçları açıklandığı gibi bu sayfamızdan BAYBURT ilçelerinin oy oranlarını görebilir ve aynı zamanda Türkiye geneli seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Türkiye yeni yönetim sistemini oylamak için sandık başına gidiyor. 16 Nisan 2017'da gerçekleşen referandum oylaması sonrası sonuçların ne olacağını merakla bekleniyor.

Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlayacak?

16 Nisan Pazar günü anayasa değişikliği için gidilecek olan referandumda oy verme saatleri ise, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te sabah 07.00 ile 16.00 saatleri arasında olacaktır. Diğer illerde oy kullanma saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

Sandıkların Başında 10 Parti Üyeleri Bekleyecek

Sandık başlarında on adet partinin üyeleri oy sayma işlemine katılabilecek. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, HDP, Anavatan, BTP, BBP, HüDaPar, Saadet Partisi ve Vatan Partisi.

BAYBURT

EVET: ..............

HAYIR:................

TÜRKİYE GENELİ

EVET: ..............

HAYIR:................

............................

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