Bayburt Referandum oylamasın da Türkiye birincisi

Bayburt Referandum oylamasın da rekor kırarak Türkiye birincisi oldu.

Referandum sonuçları Türkiye genelinde %51.9 olmasına rağmen Bayburt İller arasında Referandum oylamasında farkını gösterdi.

Bayburt'ta sandıkların yüzde 100'ü açıldı.Bayburt rekor evet oy oranına imza attı. Bayburt'ta 81,78 Evet oyu çıktı.'Hayır' oylarının en yüksek olduğu il ise Tunceli.

Bayburt Evet %81.78 Hayır %18.22 Oylarıyla Türkiye birincisi oldu.

EN YÜKSEK EVET OYU ÇIKAN 10 ŞEHİR

Bayburt: % 81,79

Aksaray: % 75,56

Rize: % 75,57

Gümüşhane: % 75,15

Erzurum: % 74,51

Çankırı: % 73,54

Konya: % 73,00

Yozgat: % 74,25

Kahramanmaraş: % 73,98

Elazığ: 71;89

EN YÜKSEK HAYIR OYU ÇIKAN 10 ŞEHİR

1- Tunceli: Hayır: 80,12

2- Kırklareli: Hayır: 71,34

3- Edirne: Hayır: 70,32

4- Şırnak: Hayır: 70,84

5- Hakkari: Hayır: 68,90

6- Diyarbakır: Hayır: 67,53

7- Iğdır: Hayır: 65,14

8- Muğla: Hayır: 69,14

9- İzmir: Hayır: 68,54

10- Aydın Hayır: 64,12