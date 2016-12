Bayburt Protokolü vatandaşla Ümraniye Derneğinde Buluştu

Bayburt Ümraniye Derneği Bayburtlu Siyasetçilerimizle Hemşerilerimizi bir araya getirdi. Bayburt Protokolü Pazar günü öğleden sonra Derneğinin düzenlemiş olduğu toplantıda Hemşirelerimizle bir araya geldi.

Bayburt Valisi İsmail Usataoğlu,Bayburt Ak Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’le Bayburt Hemşerilerimiz Ümraniye Bayburt Derneğinde bir araya geldi.Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Halis Sarıdoğan açılış konuşması yaptı ve katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt tarihinin hiçbir döneminde bu kadar avantajlı bir dönem yaşamadı diyerek,Bayburt bu gün çok kıymetli bir Bakan’la temsil ediliyor.Bu Bayburt için bir avantaj,bu avantajı en iyi bilenlerdenim dedi.Bayburt Belediye başkanı olarak 2014 yılında İstanbul’da ,Ankara’da,Tekirdağ’da ve daha Türkiye’nin bir çok ilinde Bayburt’a Nüfus taşınması çalışmalarını yaptık ,Bayburt’un Milletvekili sayısını ikiye çıkardık.Bu Çalışmayı yaparken Bayburt Siyaseten Güçlü temsil edilmeli diye bu çalışmayı yaptık.Bunun sonucu İki Milletvekili çıkarmanın sonucun da’da Bayburt Maliye Bakanı Kazandı diye ifade etti.Nüfusunuzu Bayburt’a almanızı istemek bizim talebimiz ama buda sizin vazifeniz dedi. Henüz 3. Yılımızı doldurmamamıza rağmen Seçim beyannamesinde sunduğumuz kitapçıktaki tüm projeleri gerçekleştirdik diyerek Belediyenin çalışmalarını anlattı.Başkan Memiş son olarak bu yapılan çalışmalara Hemşerilerimizin duyarsız kalmayacağını biliyorum dedi.Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu her hafta sonu Bayburt’tan gelerek bu çalışmalarda hemşerilerimizin yanında olmaya devam etti.Vatandaş odaklı hizmeti Merkeze koyan sorun üreten değil çözümleri paylaşan bir idareci olma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi buradan ifade ediyorum.15 Temmuz gösterdiki her şeyin en güzeline layık bir Milletiz biz. Bayburt haklıda bu noktada 15 temmuz akşamı bize bunu göstermiştir.Bu gün Bayburt’un 170 köy,İki İlçe ve iki beldesiyle yaklaşık 1 Milyar Tl’lik yatırım devam ettiği bir ildir.Bu arada Bayburt’un teşvik Paketinin içine alınması Bayburt adına Cumhuriyet tarihindeki en önemli kazanımlarından biri olacaktır.Sayın Vekilimiz ve Belediye Başkanımızla Sıladan Gurbete gönül bağını güçlendirme adına bu gün burada sizlerle birlikteyiz. Bayburt’un Hizmet alma noktasındaki en önemli kriterin Nüfus oranı olduğunu sizlere belirtmek istiyorum diyerek bu Çalışmaları’nda Bayburt’un hizmet alma noktasında yapıldığını belirtti. Bur da sizlere sorumluluk düşüyor mesela Bayburt’sa gerisi teferruattır dedi.Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu yaptığı konuşmada Bayburtlular bu Ülkenin Çimentosudur diyerek,Bayburt tarihin her döneminde Ülkesine sahip çıkmıştır.Sayın Cumhurbaşkanımız Bayburt konuşmasında Bayburt Türkiye’dir,Türkiye Bayburt’tur derken sözlerini buraya dayandırmaktaydı.Bayburtlular bu Ülkeye sahip çıkıyor da acaba Bayburt’a ne kadar sahip çıkıyor bunu kendimize soralım.Bu gün Bayburt’un geldiği noktayı hepimizin bilmesi gerekir.Bu ikametgah konusunu her sene işlemek istemiyoruz.Bunu bu sene hepinizin desteğiyle sonuçlandırmak istiyoruz.Bir şeyler yapabilmek için ortaya da bir şeyler koymak lazım.Yetmişbin Nüfusu olan bir İle Ne hızlı Tren gelir nede Havaalanı gelir.Devlet her daim Nüfusu fazla olan İle öncelik verir.Bayburt’ta da Önce en büyük köye hizmet götürüyoruz ,çünkü oradan daha çok ses geliyor.Ordaki insanlar orda kalıyor oranın çilesini çekiyor dedi.Bayburt için isteklerimizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için öncelikle Nüfus olayını halletmemiz lazım dedi.Nüfus olayını halledebilmemizin yolu öncelikle Emekli ve öğrencilerin ikametgahını Bayburt’a almamız lazım.Değerli hemşerilerim hizmetler parayla hallediliyor.İlimize para gelebilmesinin yoluda Nüfusun arttırılmasıdır.Bu Nüfus taşıma işini sadece Milletvekilliği ikiye çıksın diye yapmıyoruz,buda önemli buda gururumuz açısından önemli.Köyüne ev yapmak isteyen hemşerilerimize gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra arsa Milli emlak tan arsa tahsisleri yapılıyor şehir merkezinde ev yapmak isteyenlere Belediyemiz her türlü kolaylığı gösteriyor.