BAYBURT PROTOKOLÜ CUMHURİYET CADDESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Caddesi’nde incelemelerde bulundular.

Caddede oldukça yoğun bir tempoda devam eden küp taş uygulamaları, kaldırım yapım çalışmaları ve peyzaj çalışmalarını yerinde müşahede eden protokol üyeleri bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Memiş’i çalışmalarından dolayı tebrik ederek Cumhuriyet Caddesi’nden ayrıldılar.