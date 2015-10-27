Bayburt Polis Meslek ,Polis eğitim merkezi olacak

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Eğitim Merkezi'nin önümüzdeki ay 350 öğrenci ve 50 eğitimci ile yeni döneme başlayacağını bildirdi.

Bayburt'ta bir süredir gündeme gelen 'polis okulu kapanıyor mu?' iddialarına son noktayı Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak koydu.

Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu'nun Polis Eğitim Merkezi (POMEM)'e dönüştüğünü hatırlatan Çolak, polis okulunun önümüzdeki Kasım ayı itibariyle üniversite mezunu 350 öğrenci ve 50 eğitimciyle birlikte yeni dönemde eğitime başlayacağını söyledi.

Telefonla ulaştığımız Çolak şu açıklamayı yaptı:

"Bildiğiniz gibi Bayburt'ta bulunan Polis Meslek Yüksek Okulu artık Polis eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Geçtiğimiz haftalarda üniversite mezunlarına yönelik 5 bin Özel Harekat Polisi alımına ilişkin ilana çıkılmıştı. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerden 350 tanesi Bayburt'taki okulumuzda eğitimlerini alacak. Bunun için ayrıca 50 eğitimci personelimizde Bayburt'a gelecek."