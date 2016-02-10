BAYBURT PÖH ‘ TEN DİYARBAKIR'DAKİ POLİS VE ASKERE DESTEK

Bayburt Polis Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Diyarbakır’da görevli Polis ve Askeri Personele gıda desteği gönderiyorlar.

Bayburt POMEM Müdürü Salavat Mete Pınar, okul eğitim binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada;

“ Bayburt Polis Okulu olarak 18 yıldır Eğitim veren, 14 dönem mezun vermiş bir eğitim kurumu olan ve 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılında POMEM olarak 350 öğrencimize yaklaşık 7 ay boyunca Polis Özel Hareket (PÖH) eğitimi verecek olan okulumuzda kazalardan ve belalardan uzak olmak, korunmak adına öğrencilerimiz ve personel imkanları ile 2 kurban aldık.

Dualar eşliğinde kesilecek kurbanların etleri mutfağımızda aşçılarımız tarafından kavurma yapılmak suretiyle ayrıca personelimiz aileleri tarafından kendi elleri ile yaptıkları börek, çörek, pasta ve yöresel tatlımız olan Pestil ve Köme tarafımızdan hazırlanacak koliler ile Diyarbakır’da görev yapan Polis ve Asker personelimize göndereceğiz.

Biz Devletimizin bekası için görev yapan Polis ve Askerlerimizin her zaman destekçisi ve duacısıyız.” Dedi.