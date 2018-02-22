 ﻿
Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Fener Alayı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
0
Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı
Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı
0
PEHLİVAN KOÇBAYIR KÖYÜ’NDE SILAYA GELEN GURBETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
PEHLİVAN KOÇBAYIR KÖYÜ’NDE SILAYA GELEN GURBETÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
0
Kavcıoğlu Akit Tv’de dünden bügüne Ülkemize yapılan saldırıların arka planını anlattı.
Kavcıoğlu Akit Tv’de dünden bügüne Ülkemize yapılan saldırıların arka planını anlattı.
0
banner399

Bayburt platformundan açıklama

İstanbul Sinan erdem spor salonunda yapılması planlanan,”Büyük Bayburt buluşması” ileri bir tarihe ertelendi.

Bayburt platformundan açıklama
22 Şubat 2018 Perşembe 10:43

İstanbul’da faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kuruluşlardan oluşan 175 Bayburt STK’ sının bir araya gelerek oluşturduğu Bayburt Platformu,Bayburt’un kurtuluşunun 100.Yılı münasebetiyle hazırlandığı geceyi ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

4 Mart 2018 tarihinde Sinan Erdem Spor Salon’unda gerçekleştirilecek olan ''Kurtuluşumuzun 100.Yılında Büyük Bayburt Buluşması''kahraman güvenlik güçlerimizin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı operasyonundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz.Allah(c.c) güvenlik güçlerimizi muvaffak eylesin. Bayburt Platformu Adına Başkan Av. Cemal SARIHAN

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Bayburt’ta Yapılan Katliamların baş sorumlusu Aşrak Nersesyandı.
Sonraki Haber
Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu unutmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.