Bayburt platformundan açıklama

İstanbul Sinan erdem spor salonunda yapılması planlanan,”Büyük Bayburt buluşması” ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul’da faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kuruluşlardan oluşan 175 Bayburt STK’ sının bir araya gelerek oluşturduğu Bayburt Platformu,Bayburt’un kurtuluşunun 100.Yılı münasebetiyle hazırlandığı geceyi ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
4 Mart 2018 tarihinde Sinan Erdem Spor Salon’unda gerçekleştirilecek olan ''Kurtuluşumuzun 100.Yılında Büyük Bayburt Buluşması''kahraman güvenlik güçlerimizin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı operasyonundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz.Allah(c.c) güvenlik güçlerimizi muvaffak eylesin. Bayburt Platformu Adına Başkan Av. Cemal SARIHAN
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